Порядка 1200 детей-сирот получат ключи от новых квартир в текущем году по региональной программе

В Новосибирской области на сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят около 3,5 тысячи детей-сирот. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова. С начала 2023 года уже приобретено 558 квартир, а всего планируется обеспечить собственным жильем порядка 1200 человек.

— Для уменьшения очередности нуждающихся детей-сирот в обеспечении жильем Правительством региона значительно увеличено финансирование на данные цели: с 407 млн рублей в 2017 году (ключи от квартир получили 343 человека) до 4,3 млрд рублей в текущем году. Кроме того, с 2021 года внедрен новый инструмент – жилищный сертификат, которым уже воспользовались 652 человека, — отметила заместитель министра.

Она уточнила, что до конца года планируется выдать еще около 100 сертификатов. Сумма сертификата составляет 2,9 млн рублей при покупке жилья в муниципальных районах, 3,5 млн рублей в городских округах и 4,1 млн рублей — для приобретения жилья в Новосибирске. Ими могут воспользоваться сироты, достигшие 23 лет, имеет профессию и полностью социализирован. При этом, площадь жилой недвижимости может быть любой, как и ее стоимость. Если жилье дороже, чем сумма сертификата, остальные расходы покупатель берет на себя. Он имеет право взять кредит, воспользоваться материнским капиталом или собственными накоплениями.

Еще одной мерой поддержки, действующей в Новосибирской области, является компенсация арендной платы для тех, чья очередь на квартиру пока не подошла. Она составляет от 6 до 16 тысяч рублей в зависимости от населённого пункта. В 2023 году региональным правительством на это выделено 43 млн рублей. Ежегодно более 300 человек являются получателями этой выплаты.

Кроме того, в регионе также действует дополнительная мера социальной поддержки – материальная помощь на ремонт жилого помещения для собственников жилья – сирот. Так, в 2022 году за материальной помощью обратились 5 человек. В 2023 году данная сумма увеличена с 65 до 71,5 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области прокуратура помогла получить жилье трем сиротам.