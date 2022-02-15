Кредитный рейтинг Новосибирской области повышен до уровня АА

Национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Новосибирской области до уровня АА(ru), прогноз «Стабильный». Кредитный рейтинг пяти выпускам облигаций региона, находящимся в обращении, также повышен до уровня «АА(ru)», сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Рейтинги Новосибирской области соответствуют инвестиционному уровню. Ключевыми факторами при принятии решения о повышении кредитного рейтинга стали рост собственной ликвидности и снижение долговой нагрузки по итогам 2021 года, — говорится в сообщении.

При формировании рейтинга отмечена позитивная динамика в региональной экономике и структуре бюджета, а также низкий уровень относительной долговой нагрузки при сбалансированной по срокам погашения структуре долга.

Реализуемые приоритеты бюджетной и долговой политики в текущих социально-экономических условиях АКРА подтверждает «Стабильным» прогнозом, согласно которому область сохранит консервативную долговую политику и высокий уровень ликвидности бюджета.