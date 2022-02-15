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В Новосибирске проверят качество воздуха

  • 15/02/2022, 19:00
Автор:
Новости Новосибирска
Сейчас Росгидромет определяет точки мониторинга, где в ближайшие дни будут проведены замеры загрязнения атмосферы.

Начальник региональной комплексной лаборатории Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Синявская в эфире радиоканала «Комсомольская правда» сегодня объявила о том, что на следующей неделе Росгидромет совместно с представителями СМИ проведет замеры воздуха в Новосибирске на предмет определения содержания в нем вредных веществ.

— В основном мы проводим замеры содержания в атмосфере диоксида серы, оксида азота, фенола, сероводорода и аммиака. Если жители Новосибирска жалуются на неприятные посторонние запахи, то могут подсказать нам места, где они ощущаются наиболее сильно, — предложила Любовь Синявская. — Мы составим маршрут, отберем и проанализируем пробы.

Она напомнила, что по городу периодически объявляется режим «черного неба» или неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Основанием для этого могут быть низкие или высокие температуры, штили, инверсии, в том числе туман и дым, которые способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере. Представитель Росгидромета уточняет, что во время режима НМУ предприятиям рекомендуется регулировать выбросы по 3 степеням опасности. При первой сокращать их на 15-20%, при второй — на 20-40%, при третьей — на 40-60%.

— В Новосибирске в основном объявляется первая степень опасности. Но режимы НМУ в городе кратковременные и занимают максимум несколько дней. В целом метеоусловия города способствуют рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе, — говорит Синявская. — Много вопросов возникает по предприятиям теплоэнергетики. Но, с одной стороны, в их выбросах больше содержание воды и пара, с другой — на таких предприятиях высокие трубы, которые позволяют рассеивать загрязняющие вещества в верхних слоях атмосферы.

По практике, накопленной Росгидрометом, на загрязнение воздуха в городе в основном влияют выбросы автотранспорта. Здесь речь идет о загрязнении бензопиреном.

— В 2021 году максимально загрязнение по данному веществу наблюдалось в Заельцовском и Первомайском районах, на ключевых магистралях, где постоянно фиксируется скопление машин. Однако уже на небольшом расстоянии от автомагистралей концентрация загрязняющих веществ, как правило, снижается, —комментирует Любовь Синявская. — Если говорить о многолетнем мониторинге уровня загрязнения атмосферы на территории области, то он остается неизменным уже несколько десятилетий. Хотя краткосрочные всплески по году фиксируются.

Локации, где будут проходить замеры, Росгидромет выберет с учетом мнений журналистов и горожан, а также исходя из погодных условий.

Пока радиослушатели назвали Первомайку, площадь Трубникова, улицу Линейную, пересечение улиц Северной и Красного проспекта, пересечение улиц Кирова и Бориса Богаткова, территорию около ТК «Фудсиб» в Калининском районе. Результаты полученных замеров Росгидромет планирует озвучить после завершения всех замеров на пресс-конференции.

На перспективу новосибирцы также попросили экспертов оценить последствия применения на улицах города бионорда — после завершения зимнего сезона: будут ли содержаться частицы этого вещества в пыльных бурях, которые обычно возникают на улицах после схода снега.

Фото редакции

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : экология черное небо общество выбросы бизнес


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