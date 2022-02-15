ВТБ и ПСБ первыми в России протестировали перевод цифровых рублей между клиентами

Для выполнения операций ВТБ разработал прототип мобильного приложения, позволяющего клиенту проводить операции с цифровым рублем. Клиент может зарегистрироваться как пользователь платформы цифрового рубля, открыть цифровой кошелек, обменять безналичные рубли со своего банковского счета на цифровые рубли и отправить цифровые рубли другому пользователю платформы. Тестирование завершилось успешными переводами цифровых рублей между клиентами ПСБ и ВТБ.

Вся информация о проведенных транзакциях поступает с тестового контура платформы цифрового рубля Банка России и мгновенно отражается на балансе цифрового кошелька клиента в мобильном приложении.

Архитектура цифровой платформы, разработанная Банком России, позволяет клиенту всего один раз зарегистрироваться через мобильное приложение любого банка, подключенного к платформе, получить доступ к кошельку и проводить операции в новом формате.

Использование криптографической защиты и шифрования обеспечивает высокий уровень безопасности всех расчетов в цифровой валюте: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер, что формирует новую систему защиты от мошеннических операций. Хранение и учет цифровых рублей напрямую осуществляет Банк России.

Заместитель президента-председателя банка ВТБ Вадим Кулик отметил:

«Первая успешно проведённая операция с цифровым рублем — знаковый момент в развитии цифровой платежной инфраструктуры нашей страны. ВТБ, как один из ведущих технологических лидеров на финансовом рынке, активно сотрудничает с Банком России и готов участвовать в дальнейшей работе над законодательством по организации денежного обращения с использованием цифрового рубля. Цифровой рубль позволит создавать инновационные сервисы на основе смарт-контрактов и повысит доступность финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях России, благодаря возможности его использования без доступа к интернету. Думаю, что это станет драйвером для развития новых национальных платежных сервисов как для населения, так и для бизнеса».

Первый заместитель председателя ПСБ Олег Барыбин сказал:

«Цифровой рубль выводит национальную платежную инфраструктуру на принципиально новый уровень, совершенствует стандарты надежности и прозрачности расчетов в системе денежного обращения и российской экономике. ПСБ как системообразующий и высокотехнологичный банк принимает активное участие в этом процессе, задействуя цифровую инфраструктуру банка и компетенции нашей команды в проектах на платформе цифрового рубля. Совместно с Банком России мы создаем принципиально новую цифровую платежную инфраструктуру для всего российского бизнеса и населения. На основе нашего опыта в рамках тестовой платформы цифрового рубля будут вырабатываться новые стандарты работы финансового рынка, формироваться законодательство и регулирование будущей системы расчетов с использованием цифрового рубля».