Кредиторы «Купинского молочного комбината» проголосовали за мировое соглашение

Производство по делу о банкротстве АО «Купинский молочный комбинат» прекращено. Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение, подписанное конкурсным управляющим комбината Алексеем Рычковым и уполномоченным собранием кредиторов Ольгой Ганюшкиной.

Согласно решению суда, стороны мирового соглашения подтвердили, что размер требований, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, составляет 1,429 млрд рублей. Указанные требования кредиторов относятся к третьей очереди. Требования кредиторов первой и второй очереди к моменту утверждения Арбитражным судом мирового соглашения погашены.

Конкурсное производство в отношении АО «Купинский молочный комбинат» было введено в марте 2021 года по иску ООО «Аргус» (поставщик технических газов, город Самара) из-за долга в 32,7 млн рублей. Впоследствии суд признал обоснованными требования еще пяти кредиторов, в том числе АО «Банк «Дом.рф», Банк «ВТБ», ООО «ВТБ Факторинг», межрайонную инспекцию ФНС России № 14 по Новосибирской области. Общая сумма выдвинутых требований превысила 1,44 млрд рублей.

АО «Купинский молочный комбинат» специализируется на выпуске цельномолочных продуктов, а также масла и сухих молока и сливок. Производственная площадка комбината расположена в Купинском районе Новосибирской области. По данным Seldon Basis, АО «Купинский молочный комбинат» было зарегистрировано в 1996 году. Уставной капитал — 92,55 тысяч рублей. Через общих совладельцев предприятие аффилировано с самарским ООО «Краун Трэйдинг». Согласно финансовым отчетам, в 2023 году выручка компании составила 54,6 млн рублей (в 2022 году — 56,2 млн рублей), чистая прибыль — 4,4 млн рублей (в 2022 году чистый убыток предприятия составил 2,5 млн рублей).

По данным Минсельхоза Новосибирской области, надой молока в Новосибирской области в 2023 году составил 750 тысяч тонн. Из них 50% или 408 тысяч тонн переработали предприятия Новосибирской области, остальное сырье ушло за пределы региона. В 2024 году объем переработки молока должен вырасти до 423 тысяч тонн.

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