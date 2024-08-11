Жители Новосибирска собирают гуманитарную помощь для Курской области

Вооруженные Силы РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России. В результате целенаправленной атаки со стороны противника пострадали люди, в некоторых селах на приграничной территории идет эвакуация.
В Новосибирской области объявили сбор помощи для жителей Курской области. Он продлится до 15 августа включительно. Неравнодушные сибиряки несут в пункты сбора вещи первой необходимости и отправляют пожертвования через официальные фонды.
Волонтерский центр опубликовал перечень вещей, которые можно принести и оставить в исполкоме «Единой России» на Красном проспекте, 80.
Это:
― памперсы детские и взрослые разных размеров;
― средства женской гигиены;
― пелёнки одноразовые;
― детское питание (фруктовое пюре, соки и т.д.);
―зубная паста и зубные щётки (в том числе детские);
― порошок стиральный, мыло, гель для душа, шампунь;
―бритвенные принадлежности – станки, пена для бритья;
―влажные салфетки и туалетная бумага.
Ранее редакция сообщала, что правительство Новосибирской области уже организовало пункты временного размещения для эвакуированных, область готова принять до 300 человек.
Источник фото: предоставлено волонтерским центром регионального исполкома «Единой России» в Новосибирске.
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