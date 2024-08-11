Жители Новосибирска собирают гуманитарную помощь для Курской области

Вооруженные Силы РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России. В результате целенаправленной атаки со стороны противника пострадали люди, в некоторых селах на приграничной территории идет эвакуация.

В Новосибирской области объявили сбор помощи для жителей Курской области. Он продлится до 15 августа включительно. Неравнодушные сибиряки несут в пункты сбора вещи первой необходимости и отправляют пожертвования через официальные фонды.

Волонтерский центр опубликовал перечень вещей, которые можно принести и оставить в исполкоме «Единой России» на Красном проспекте, 80.

Это:

― памперсы детские и взрослые разных размеров;

― средства женской гигиены;

― пелёнки одноразовые;

― детское питание (фруктовое пюре, соки и т.д.);

―зубная паста и зубные щётки (в том числе детские);

― порошок стиральный, мыло, гель для душа, шампунь;

―бритвенные принадлежности – станки, пена для бритья;

―влажные салфетки и туалетная бумага.

Ранее редакция сообщала, что правительство Новосибирской области уже организовало пункты временного размещения для эвакуированных, область готова принять до 300 человек.