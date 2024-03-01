Маслосырзавод «ЭкоНивы» планируют достроить к 2025 году

На «Сибирском молочном форуме» представители отраслевого союза «Союзмолоко» и регионального Минсельхоза в разговоре с корреспондентом BFM-Новосибирск сообщили, что запуск маслосырзавода холдинга «ЭкоНива» планируется в 2025 году.

Региональный директор компании «Сибирская нива» (ГК «Эконива») Сергей Ляхов пояснил изданию, что сейчас на объекте работает около 500 человек. По его словам, на площадке заканчиваются работы по закрытию контуров трех основных производственных зданий, подготовлены фундаменты и основание площадки для сушки подсырной сыворотки. Сроки сдачи объекта он не назвал.

Напомним, холдинг «ЭкоНива» первоначально планировал запустить завод в эксплуатацию в 2020 году. Объем инвестиций в проект на тот момент оценивался в 24,5 млрд рублей. В 2021 стройка была заморожена. Мощность переработки предприятия — 1150 тон сырого молока в сутки. Помимо производства цельномолочной и кисломолочной продукции холдинг планировал выпускать до 35 200 тонн полутвердых и твердых сыров в год, или порядка 100 тонн в сутки. Часть этого объема планировалось направлять на экспорт, в том числе в Китай.

Также проект предусматривает строительство площадки по производству сухой подсырной сыворотки со степенью деминерализации 90%, так называемая «Деми-90», мощностью до 15 840 т в год. «Деми-90» — основной ингредиент для детского питания, в том числе заменителей грудного молока. Завершение строительства проекта в Новосибирской области позволит полностью обеспечить потребности российского рынка в основном ингредиенте для сухих детских смесей, ранее отмечали в компании.

Ранее редакция сообщала о том, что у Новосибирской области большие проблемы с мощностями по переработке сырого молока. Сельхозпроизводители вынуждены вывозить на переработку за пределы региона до 1000 тонн молока в сутки.