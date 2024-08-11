Вопрос о снижении ставки по ИТ-ипотеке прорабатывают в Новосибирской области

С начала запуска программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов (май 2022) по 1 августа 2024 года жителям Новосибирской области выдано 2700 кредитов на сумму в почти 19 млрд рублей. Об этом сообщили в Минцифры Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54.

— Новосибирская область входит в число регионов, где данная мера поддержки пользуется активным спросом. По данным Минцифры России, если не считать Москву и Санкт-Петербург, Новосибирская область находится на шестом месте по количеству выданных ипотек, — уточнили в ведомстве.

Напомним, правительство РФ продлило срок действия льготной IT-ипотеки до 2030 года. При этом скорректированы условия ипотечного кредитования IT-шников. В частности, теперь по льготной программе нельзя купить квартиру в Москве и Санкт-Петербурге, уточняется в телеграм-канале правительства РФ. В городах-миллионниках, к которым относится Новосибирск, повышен минимальный уровень зарплаты для получения IT-ипотеки. Ранее — от 120 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ, сейчас 150 тысяч. В остальных городах и населенных пунктах сумма выросла от 70 тысяч до 90 тысяч рублей в месяц. Выросла и ставка кредитования: с 5% до 6%. При этом в правительстве РФ отметили, что

В Минцифры Новосибирской области редакции сообщили, что вопрос о дополнительном снижении процентной ставки по ИТ-ипотеке для этой категории заемщиков находится в проработке.

На минувшей неделе руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова сообщала, что средняя сумма кредита по ИТ-ипотеке в регионе составила 5-6 млн рублей.

— Фактически ипотеку взял каждый десятый айтишник. То есть 9 из 10 могут еще обратиться за кредитом, — заявляла она.

В Минцифры также отметили, что сохранение ИТ-ипотеки будет стимулировать открытие представительств крупных столичных компаний в регионах.

— Таким образом, ИТ-специалисты смогут работать на московские компании, оставаясь в регионе. Привлекательность Новосибирска для переезда специалистов из других регионов Сибири, например, Алтайского края, Кемеровской области может повыситься, — констатировали в министерстве. —Возможность взять льготную ипотеку и приобрести собственное жилье может быть существенным фактором при выборе города для переезда.

Помимо ИТ-ипотеки удержанию специалистов этой отрасли способствует комплекс мер. Одна из них — создание комфортных условий для жизни, к которым можно отнести возможность расширить жилплощадь и приобрести жилье на льготных условиях, добавили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск планируют переехать головные офисы госкорпораций.