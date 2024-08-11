Вопрос о снижении ставки по ИТ-ипотеке прорабатывают в Новосибирской области

С начала запуска программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов (май 2022) по 1 августа 2024 года жителям Новосибирской области выдано 2700 кредитов на сумму в почти 19 млрд рублей. Об этом сообщили в Минцифры Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54.
— Новосибирская область входит в число регионов, где данная мера поддержки пользуется активным спросом. По данным Минцифры России, если не считать Москву и Санкт-Петербург, Новосибирская область находится на шестом месте по количеству выданных ипотек, — уточнили в ведомстве.
В Минцифры Новосибирской области редакции сообщили, что вопрос о дополнительном снижении процентной ставки по ИТ-ипотеке для этой категории заемщиков находится в проработке.
На минувшей неделе руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова сообщала, что средняя сумма кредита по ИТ-ипотеке в регионе составила 5-6 млн рублей.
— Фактически ипотеку взял каждый десятый айтишник. То есть 9 из 10 могут еще обратиться за кредитом, — заявляла она.
В Минцифры также отметили, что сохранение ИТ-ипотеки будет стимулировать открытие представительств крупных столичных компаний в регионах.
— Таким образом, ИТ-специалисты смогут работать на московские компании, оставаясь в регионе. Привлекательность Новосибирска для переезда специалистов из других регионов Сибири, например, Алтайского края, Кемеровской области может повыситься, — констатировали в министерстве. —Возможность взять льготную ипотеку и приобрести собственное жилье может быть существенным фактором при выборе города для переезда.
Помимо ИТ-ипотеки удержанию специалистов этой отрасли способствует комплекс мер. Одна из них — создание комфортных условий для жизни, к которым можно отнести возможность расширить жилплощадь и приобрести жилье на льготных условиях, добавили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск планируют переехать головные офисы госкорпораций.
Фото freepik, автор: freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :