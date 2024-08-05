Кредиторы решили продать обувную фабрику «С-Теп» под Новосибирском единым лотом

Общее собрание кредиторов решило продать бердскую фабрику ООО «С-Теп» единым лотом и утвердило стоимость имущества и порядок торгов, сообщил арбитражный управляющий Владимир Рыбалкин.
— Настоящим положением определяются начальная продажная цена, порядок и условия проведения торгов по продаже имущества ООО «Фабрика С-Теп», переданного в залог Банку ВТБ (ПАО), а также имущества не являющегося предметом залога, — говорится в документе.
Имущество фабрики оценено в 587,570 млн рублей. Из которых:
Продажу имущества решено проводить в форме открытых по составу участников торгов с открытой формой подачи предложения о цене.
Напомним, «Фабрика С-Теп» приостанавливала производство в июле 2022 года. В начале 2023-го заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка говорил, что в январе на предприятие зашел потенциальный инвестор — профильный участник рынка легкой промышленности, ООО «Вектор» (Москва). Он сообщал, что компания заявила о готовности арендовать имущественный комплекс и уже приступила к производству обуви в небольшом объеме.
Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров также не исключал, что на фабрике возможно производство обуви спецназначения, в частности берцев и ботинок для нужд участников специальной военной операции (СВО). По словам министра, оборудование и площади фабрики сданы новому арендатору,
Обувная фабрика «С-Теп» неоднократно подавала апелляционные жалобы на определение суда о введении в отношении предприятия процедуры наблюдения. Последняя из них подана 1 августа 2024 года.
Ранее редакция сообщала, что прокуратура Новосибирска приостановила продажу здания на «Сибсельмаше».
Фото Infopro54, автор- Анна Калинина
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