Кредиторы решили продать обувную фабрику «С-Теп» под Новосибирском единым лотом

Общее собрание кредиторов решило продать бердскую фабрику ООО «С-Теп» единым лотом и утвердило стоимость имущества и порядок торгов, сообщил арбитражный управляющий Владимир Рыбалкин.

— Настоящим положением определяются начальная продажная цена, порядок и условия проведения торгов по продаже имущества ООО «Фабрика С-Теп», переданного в залог Банку ВТБ (ПАО), а также имущества не являющегося предметом залога, — говорится в документе.

Имущество фабрики оценено в 587,570 млн рублей. Из которых:

недвижимое имущество, являющееся предметом залога Банка ВТБ — 195,094 млн рублей;

движимое имущество (оборудование), являющееся предметом залога — 270,008 млн рублей;

движимое имущество (оборудование), не являющееся предметом залога — 122, 268 млн рублей;

остаточная стоимость товарных знаков, принадлежащих фабрике и не являющихся предметом залога — 100 288 рублей;

остаточная стоимость прочего движимого имущества (офисной мебели и компьютерной техники), не являющегося предметом залога — 99 739 рублей.

Продажу имущества решено проводить в форме открытых по составу участников торгов с открытой формой подачи предложения о цене.

Напомним, «Фабрика С-Теп» приостанавливала производство в июле 2022 года. В начале 2023-го заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка говорил, что в январе на предприятие зашел потенциальный инвестор — профильный участник рынка легкой промышленности, ООО «Вектор» (Москва). Он сообщал, что компания заявила о готовности арендовать имущественный комплекс и уже приступила к производству обуви в небольшом объеме.

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров также не исключал, что на фабрике возможно производство обуви спецназначения, в частности берцев и ботинок для нужд участников специальной военной операции (СВО). По словам министра, оборудование и площади фабрики сданы новому арендатору,

Обувная фабрика «С-Теп» неоднократно подавала апелляционные жалобы на определение суда о введении в отношении предприятия процедуры наблюдения. Последняя из них подана 1 августа 2024 года.

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