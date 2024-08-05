Житель Новосибирска взял в заложники медика бригады Скорой помощи

Житель Новосибирска взял в заложники фельдшера «Скорой помощи», прибывшего к нему домой для оказания медпомощи его больной матери. Он потребовал у медика тут же предоставить справку о состоянии здоровья. Получив отказ, сибиряк закрыл квартиру на замок изнутри и сказал, что не выпустит пока та не выполнит его требования.

При попытках медработника открыть входную дверь и покинуть квартиру, мужчина отталкивал ее от двери, при этом грубо хватая за руки.

Через некоторое время буян потерял бдительность, чем воспользовалась медик — она смогла открыть дверь и вырваться из заточения. Инцидент произошел в Кировском районе города в июле 2023 года и обернулся для мужчины уголовным делом.

— В отношении 55-летнего жителя Новосибирска было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением». Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье 2 судебного участка Кировского судебного района, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что 20-летний житель Новосибирской области приковал цепью к печке родную мать. Освободила пленницу соседка, услышавшая крики о помощи и стук в стену.