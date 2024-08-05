В ДТП пострадал 16-летний мотоциклист без прав в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и автомобиля «Тойота Хайлюкс».

Согласно информации Госавтоинспекции Новосибирской области, 4 августа вечером 36-летний водитель «Тойота», выезжая с внутриквартального проезда, не пропустил мотоцикл «Регул мото».

16-летний водитель мотоцикла был доставлен в больницу. Оказалось, что он не имел права управлять мотоциклом.

Напомним, что с января по июнь этого года произошло 62 ДТП с участием мотоциклистов в Новосибирске. В 13 случаях водителями мототранспорта явились несовершеннолетние, которые не имели права управления мотоциклом.

Ранее редакция сообщала о том, что ДТП с участием электросамокатчиков в Новосибирске увеличилось втрое.