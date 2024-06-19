Прокуратура Новосибирска приостановила продажу здания на «Сибсельмаше»

В прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год снова внесен цех, который расположен на территории НПО «Сибсельмаш» на Станционной,38. Площадь двух этажей, которые планируется выставить на продажу, составляет 4310,5 кв метров. Включение объекта в план приватизации опротестовал прокурор Новосибирска Роман Сивак.

— Здание находится на улице Станционной на заводе «Сибсельмаш». Это стратегический объект. Сейчас органы генпрокуратуры, федеральный центр ведут большую системную работу по возвращению активов оборонных предприятий, — напомнил прокурор.

Он предложил исключить объект из плана приватизации и дополнительно проработать этот вопрос, получить мнение прокуратуры и федерального центра.

Заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений — начальник управления по земельным ресурсам мэрии города Вячеслав Зарубин отметил, что речь идет о приватизации 2 из трех этажей здания, которые находится в собственности муниципалитета с 2010 года.

— Учитывая полученную информацию мы готовы ее проработать, — добавил чиновник.

В тоже время он предложил оставить объект в прогнозном плане приватизации, но гарантировал, что мэрия не будет его реализовывать пока не проработает вопрос с профильными структурами и городской прокуратурой.

Депутаты согласовали план приватизации. В него входит 142 объекта, в том числе МУП «Сибирское гостеприимство» и МП «Новосибирская аптечная сеть». Они были исключены из списка муниципальных предприятий подлежащих акционированию на мартовской сессии. Сейчас депутаты согласовали, что муниципальные предприятия будут работать в формате акционерных обществ.

Стоит отметить, что в феврале 2022 года мэрия Новосибирска выставляла на продажу объект, расположенный на улице Станционной, 38. Тогда его стартовая цена составляла 80 млн рублей.

— В 1996 году в собственность города поступил полуразрушенных цех завода «Сибтекстильмаш». В то время проходила активная процедура банкротства предприятия и распродажа его имущества. С тех пор производственное помещение находится в собственности муниципалитета, — сообщал на пресс-конференции Анатолий Локоть, который на тот момент был мэром города.

Он уточнял, что этот объект сегодня эксплуатировать невозможно поэтому департамент земельных и имущественных отношений мэрии принял решение выставить его на торги.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский «Сибсельмаш» вернулся в собственность государства и у него появилось два варианта развития.