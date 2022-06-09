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Кредиты по льготным ставкам и цифровые решения: что предлагает Сбер для новосибирских предпринимателей

  • 09/06/2022, 12:37
Автор:
новости бизнеса
События последних месяцев не могли не сказаться на отечественных предпринимателях, которые стали активнее обращаться за льготными кредитами — многие правительственные программы совсем недавно уже прошли обкатку во время пандемии, а сейчас получили адаптацию под новые реалии.

Infopro54 разбирался в том, какие программы действуют сегодня и что еще, помимо льготных кредитов, может помочь не только сохранить свое дело, но и развивать его.

Государственные программы поддержки бизнеса

Кредит на поддержку и развитие приоритетных отраслей экономики

Этот вид господдержки предоставляется по программе Министерства экономического развития России. Кредит можно получить по ставке не более 15% годовых для субъектов МСП, относящихся к категории «малое предприятие» и не более 13,5% годовых для субъектов МСП, относящихся к категории «среднее предприятие». Ресурсы можно направить как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели.

Льготное кредитование на развитие предпринимательской деятельности

Эта программа Министерства экономического развития России актуальна для микропредприятий. Предприниматели могут привлечь ресурсы по ставке не более 16% годовых.

Сумма займа может быть до 10 млн рублей. А срок кредитования — до 3 лет.

Льготное кредитование на реализацию проектов цифровой трансформации

Программа Минцифры РФ направлена на внедрение/приобретение российских продуктов, сервисов и платформенных решений в сфере информационных технологий и связанных с ними работ/услуг по поддержке проектов цифровой трансформации.

На эти цели можно привлечь заем от 5 млн рублей на проект и от 500 млн рублей на программу по ставке до 5% годовых.

Все эти кредиты доступны в Сбере — сегодня это один из основных проводников программ господдержки в стране, его сотрудники могут помочь подобрать оптимальную программу. В общей сложности новосибирское отделение банка через разные льготные программы выдало уже более 5 млрд рублей в качестве поддержки бизнеса (кстати, всего по стране Сбер выдал уже более 0,5 трлн рублей).

Полный перечень госпрограмм и их подробное описание размещены на официальном сайте банка.

новости бизнеса

Собственные программы Сбера

Помимо госпрограмм, Сбер предлагает собственные решения для удовлетворения потребностей бизнеса. Но банк не ограничивается оформлением льготных кредитов — здесь активно продвигают собственные программы и сервисы, которые призваны помочь бизнесу.

Сбер первым на финансовом рынке запустил цифровые отраслевые решения и встроил их в свой интернет-банк для корпоративных клиентов. Так, теперь в «СберБизнес» доступны наборы сервисов «СберБизнес.Транспорт», «СберБизнес.ЖКХ», «СберБизнес.Недвижимость» и «СберБизнес.Оптовая торговля».

Например, транспортный набор сервисов — это управление автопарком предприятия, контроль показателей предприятия при помощи инструментов оперативной аналитики и др. Можно назначать водителей в рейсы, проверять надежность заказчика, рассчитывать расходы на маршрут и даже работать с должниками. А «СберБизнес.Недвижимость» позволяет управлять объектами недвижимости и договорами аренды, искать арендаторов, размещать объявления на платформе «Домклик», выставлять счета, оплачивать коммунальные услуги. «Пакетные сборки» Сбера позволяют существенно экономить время на рутинных операциях.

Фото предоставлено пресс-службой банка, Pixabay — 089photoshootings

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия

Теги : цифровизация Сбер кредиты ДомКлик


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