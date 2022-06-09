Бердчан и искитимцев выбросили из «свалочных» обсуждений

Бердские общественники предполагают, что проект строительства мусорных полигонов в Искитимском районе мог уйти на экспертизу еще до общественных слушаний, проведенных, что называется, «для галочки». Об этом они пишут в сообществе «Бердск: Все плохо» в соцсети.

Напомним, что на слушаниях в конце мая жителям Бердска и Искитимского района был презентован проект мусороперерабатывающего предприятия, принимающего твердые отходы. По итогам выступления с докладом представителя компании-проектировщика Александра Куца с вопросами и замечаниями выступили несколько десятков собравшихся общественников. Как следовало из большей части выступлений, люди опасались появления вместо перерабатывающего предприятия очередной свалки под боком.

Однако не только общественники, в том числе и те, кого цитировала редакция Infopro54, но даже докладчик почему-то исчезли из официального итогового протокола, опубликованного на сайте администрации Искитимского района. Количество задававших вопросы активистов сократилось до двух человек. Сам документ по итогам нескольких часов слушаний занял 4 страницы вместе с подписями сторон и отметкой о пронумеровке. Подозрения общественников разделяет и участвовавшая в слушаниях депутат горсовета Бердска Елена Белова.

— ООО «Полигон» и проектировщик Кунц в кулуарах говорили о том, что их проект уже на экологической экспертизе, — цитирует Белову бердское издание «Курьер-среда». — Возможно лукавство, чтобы люди не пытались ничего изменить. Итоговый протокол как будет направлен, задним числом? А если так, то где острые вопросы, которые задавали бердчане разработчику ООО «Группа 72»? Кстати, в списке присутствующих Кунца не указали, а он делал доклад и отвечал на вопросы, а не указан в итоговом протоколе. Указан только директор компании ООО «Полигон» Шалдов, который молча просидел на переднем ряду.

По информации администрации Искитимского района, всего за месяц, с 3 мая по 3 июня, поступили 307 вопросов, предложений и рекомендаций относительно строительства полигона. Из них на электронную почту — 180, в журнал замечаний и предложений — 65, в письменном виде в адрес администрации — 62, из которых 55 — коллективные.

Ранее редакция сообщала, что появилась первая информация о новых параметрах «мусорной» концессии.