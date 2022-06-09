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57% торгов на капремонт по-прежнему проходят впустую

  • 09/06/2022, 12:00
Автор:
новости Новосибирска
Подрядчики не подают заявки. Между тем резкое повышение тарифа на капремонт в 2022 году уже спровоцировало рост задолженности.

— За 5 месяцев 2022 года регоператор провел 632 закупки по отбору подрядных организаций для проведения капремонтов многоквартирных домов. По результатам заключены 134 договора. 362 закупки не состоялись по причине отсутствия заявок, — сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ и.о. исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области Дмитрий Кулешов. — Сейчас на стадии заключения договоров находятся 20 закупок, 116 — в стадии приема заявок.

Новости Новосибирска

За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт

По его словам, в 2021 году регоператором были проведены 745 закупок по отбору подрядных организаций, заключены 288 договора. Более 60% закупок переобъявлялись, так как не было заявок.

— Для увеличения законтрактованности объектов фонд принял решение увеличить объем авансирования с 30 до 50%. Выплата авансов и платежей производится в более сжатые сроки, на торги смета выставляется в актуальных индексах, а при необходимости, в связи с существенным ростом цен на стройматериалы, производится корректировка цены до 30%, — перечислил Кулешов.

Всего в прошлом году в регионе были отремонтированы 408 домов, проведены 699 видов работ. В 2022 году завершены уже 182 вида работ. Для сравнения: в 2018 году в регионе были отремонтированы 969 домов. То есть по факту за 4 года объем работ по капремонту в регионе сократился в 2 раза.

В целом в 2021 году на капремонт были направлены 1,8 млрд рублей средств собственников. Остаток средств на счетах регоператора на начало 2022 года составил 584 млн рублей. Они были направлены на окончательный расчет по объектам 2021 года.

— Финансовое обеспечение программы капремонта зависит от собираемости взносов. По итогам работы за 2021 год собираемость у нас составила 102,1%. В общей сложности собственники за год погасили долги на 303 млн рублей. Прирост новой задолженности составил 237 млн. В итоге задолженность за год по фонду сократилась на 96 млн рублей — до 978 млн рублей, — сообщил Дмитрий Кулешов. — Однако после того, как с 1 января 2022 года минимальный взнос на капремонт в регионе был увеличен на 25%, это оказало существенно влияние на рост новой задолженности.

О какой сумме новых долгов идет речь — он не уточнил. При этом чиновник заявил, что Фонд ЖКХ активизировал работу по взысканию задолженности с новосибирцев через суды. В 2021 году были поданы почти 35 тысяч заявлений на 248 млн рублей. Из них на сегодняшний день не оплачены 86 млн или 35%. За весь период работы фонда в суды уже направлены более 150 тысяч заявлений на 1,5 млрд. Остаток задолженности по ним составляет 326 млн или 23%.

Напомним, в январе 2022 года министра ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщал, что в текущем году планируется отремонтировать около тысячи многоквартирных домов, формирующих Фонд капитального ремонта на общем счете.  Резкое повышение тарифа на капремонт в правительстве РФ объясняли удорожанием стройматериалов.

 

Ранее редакция сообщала, что жители многоквартирных домов переплатили за капремонт 63 млн рублей. 

Фото с сайта Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : капремонт власть бизнес


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