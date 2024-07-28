Крестный ход прошел в День крещения Руси в Новосибирске

В воскресенье, 28 июля, в Новосибирске состоялись праздничные мероприятия в честь дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и Дня Крещения Руси. Они прошли в Троице-Владимирском соборе Новосибирска.
Божественную литургию в Свято-Владимирском храме Троице-Владимирского собора провел митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
По окончании литургии состоялся крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру, расположенному в Троицком сквере.
Для новосибирцев была организована праздничная программа, в которой приняли участие народные коллективы.
В 2008 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер) от имени Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ) выступил с инициативой учредить День крещения Руси. Дата праздника была предложена 28 июля, потому что впервые празднование Дня крещения Руси на государственном уровне в Российской империи было отмечено именно 15 июля 1888 года (по новому стилю 28 июля). В мае 2010 года День крещения Руси был внесен в список государственных памятных дат.
Ранее редакция рассказывала, что мэрия Новосибирска одобрила строительство храма во имя святой блаженной Матроны Московской. Он будет возведена в Заельцовском районе.
Фото: скриншот с видео Новосибирской Митрополии
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