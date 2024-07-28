Мигрантами, устроившими беспредел в селе Киик Новосибирской области, заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву завести уголовное дело по информации о противоправных действиях мигрантов в с. Киик Новосибирской области.

Напомним, группа из «Русской общины» поехала в село Киик Тогучинского района, чтобы разобраться в обстоятельствах конфликта между поселившимися здесь мигрантами и местными жителями. Поводом послужили жалобы местных жителей на то, что иностранцы регулярно нарушают общественный порядок, оскорбляют сельчан и домогаются к местным девушкам. Жители Киик утверждают, что мигранты заселяются в дома не без помощи главы села.

В СУ СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка.

— Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах, — рассказали в пресс-службе СК Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин потребовал отчет по избиению 11-летней девочки мигрантами в Новосибирске.