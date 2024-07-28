Мигрантами, устроившими беспредел в селе Киик Новосибирской области, заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву завести уголовное дело по информации о противоправных действиях мигрантов в с. Киик Новосибирской области.
В СУ СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка.
— Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах, — рассказали в пресс-службе СК Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин потребовал отчет по избиению 11-летней девочки мигрантами в Новосибирске.
Источник фото: Телеграм-канал «Следком»
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