Сильный ливень обрушился на Новосибирск

После изнуряющей жары Новосибирск накрыли гроза и сильный ливень. На улице Выборной молния ударила в столб электропередач, а на ул. Дуси Ковальчук — рухнуло дерево. Горожане делятся в соцсетях кадрами потопов на дорогах.

Из-за дождя перенесено выступление «Русских витязей» на авиашоу на аэродроме в Мочище под Новосибирском.

Напомним, накануне ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило новосибирцев о мощном ливне. По данным ведомства, в воскресенье, 28 июля в регионе пройдут местами сильные дожди, ливни, грозы, при грозах усиление ветра до 18 м/с, а по западу области — до 24 метров в секунду. МЧС просит горожан не выходить на улицу во время непогоды.

— Если в это время вы на улице, отключите сотовый телефон. Постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме, они имеют надежную защиту от молний. Ни в коем случае не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям. Не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами. Не приближайтесь к сельхозтехнике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипедов, — рекомендовали в МЧС.

Ранее редакция сообщала, что почти 80 жителей Новосибирской области оказались в больнице из-за жары.