Критерии выбора онлайн-банка для коммерческой деятельности

Согласно результатам опроса, проведенного ВТБ*, бухгалтерские и юридические услуги стали наиболее востребованными нефинансовыми сервисами для бизнеса в онлайн-банке. Об этом сообщил Спартак Солонин, старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, на форуме Finopolis 2024.

Дистанционное обслуживание остается предпочтительным способом взаимодействия с банком. Для большинства клиентов удобство мобильного и интернет-банка является главным критерием при выборе финансового учреждения.

Кроме стандартных операций, таких как платежи и просмотр баланса, пользователи ищут дополнительные услуги. Например, 70% женщин хотят усиленной защиты от мошенничества, а 30% мужчин заинтересованы в сервисах с искусственным интеллектом для упрощения задач, таких как создание сайта с помощью AI.

Более 80% корпоративных клиентов ежедневно пользуются онлайн-банком, причем 39% из них работают на ноутбуках, а остальные предпочитают смартфоны и планшеты. Половина участников опроса отметила надежность и скорость операций как главные критерии, 25% акцентировали на понятном интерфейсе, и 15% — на оперативной поддержке.

Современные возможности мобильного и интернет-банка позволяют бизнесменам решать множество задач без посещения отделений, добавил Солонин.

* Опрос проведен в городах России с населением от 100 тысяч человек среди 100 представителей микро-, малого и среднего бизнеса, пользующихся мобильным или интернет-банком для бизнеса.