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В Новосибирске разрабатывают новые регламенты по зимнему содержанию дорог

  • 21/10/2024, 11:45
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске разрабатывают новые регламенты по зимнему содержанию дорог
В МКУ «УДС» также создан отдел по контролю за содержанием дорог

В МКУ «УДС» (Дочерняя структура департамента транспорта мэрии. — Ред.) создали отдел по контролю за содержанием дорог. Об этом сообщил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский на оперативном совещании. В задачи отдела будет входить систематическая оценка текущего состояние дорог и тротуаров Новосибирска на соответствие требованиям. Отдел также будет заниматься выявлением дефектов, доведением этой информации до лиц и администраций районов, ответственных за содержание дорожно-уличной сети и повторная оценка устранения выявленных дефектов.

— До конца октября департамент транспорта мэрии разрабатывает новые регламенты, в том числе по зимнему содержанию дорог, — отметил чиновник.

Он напомнил, что в этом году муниципалитет приобрел 112 единиц техники для уборки снега на городских улицах. Как пояснил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, техника должна поступить до ноября. До конца 2024 года в город придет роторная техника.  Еще 120 единиц техники на уборку улиц мэрия рассчитывает привлекать с помощью подрядчиков.

В мэрии Новосибирска, редакции Infopro54 пояснили, что в муниципалитете уже несколько лет существует отдел муниципального контроля за обеспечением и сохранностью автодорог. Его возглавляет Евгений Антонов – ранее замначальника ГУБО.  О создании отдела в МКУ «УДС» у собеседника редакции информации не было. Редакция направила официальный запрос в пресс-центр мэрии.

Ужесточается контроль за качеством зимней уборки и в других городах области. Так, по словам Костылевского, в Искитиме и Бердске закуплено по две единицы техники для уборки снега. В Искитиме разработана схема очередности уборки улиц, тротуаров и остановочных пунктов, исполнение которой будет жестко контролироваться. В Бердске контроль за качеством уборки будет проводить сотрудник муниципалитета в обязанности которого входит объезд улиц после работы техники  и фотофиксация выявленных нарушений. Кроме того, Бердск участвует в пилотном проекте Минцифры и Росавтодора по отслеживанию качества уборки улиц в режиме онлайн.

— Речь идет об использовании видеопотоков разных источников в режиме реального времени для контроля состояния улично-дорожной сети, — комментирует Анатолий Костылевский. — Сначала камера будет установлена на служебном автомобилей, затем в мониторинг будут включены камеры, расположенные на общественном транспорте.

Белее жесткие требования в этом году Минтранс предъявил к подрядчикам, которые будут работать на региональных трассах. В частности, увеличив коэффициент бюджетной обеспеченности в госконтрактах заказчик потребовал от подрядчиков обновить парк техники. На данный момент закуплено 172 единиц уборочной техники, оснащенной навесным оборудованием. Кроме того, на трассах выросло количество обзорных видеокамер — со 144 до 199. На 30% увеличен объем вывоза снега на Колыванской, Ордынской и Ленинск-Кузнецкой трассах. При этом прием работ у подрядчиков будет производиться не раз в месяц, как раньше, а каждую декаду.

Напомним, исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Юлия Антонова ранее рассказывала Infopro54 о том, что для Новосибирска ассоциация совместно с институтами разработала технологию содержания дорог в течение всего года. Однако она так и не была принята, поскольку средства на прохождение ГЭЭ не были заложены в бюджет.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше 1150 единиц спецтехники готовы к уборке снега с автодорог региона

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега спецтехника Зимняя уборка дорог


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