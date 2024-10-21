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«Ни математического, ни воспитательного смысла в этом уже нет»: Эдуард Коложвари считает, что ключевая ставка достигла своего «потолка»

  • 21/10/2024, 12:00
Автор: Оксана Мочалова
Эдуард Коложвари считает, что ключевая ставка достигла своего «потолка»
25 октября состоится очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, решение по ключевой ставке не предопределено и 25 октября регулятор будет рассматривать весь комплекс факторов и вышедших данных.

В ФГ «Финам» уверены, что предстоящее заседание ЦБ будет «опорным», так как по его итогам будут обновлены макропрогнозы и прогнозная траектория ключевой ставки.

— Скорее всего, «на столе» у совета директоров будут варианты сохранения ставки на текущем уровне 19%, ее повышения до 20% или выше (21%), — ответила в ответ на запрос Infopro54 руководитель отдела макроэкономического анализа Ольга Беленькая.

По ее словам, сохранение ключевой ставки на текущем уровне — в принципе, возможный вариант, но вряд ли он будет даже обсуждаться ЦБ.

— То ужесточение ДКУ, которого удалось достичь за счет сигналов о вероятном будущем повышении ставки, может быть утеряно. В пользу повышения «ключа» до 20% и остановки на этом уровне — с одной стороны, реакция на фактическую траекторию инфляции и новые проинфляционные риски, с другой — подготовленность экономических агентов, так как повышение ставки до 20% (рекорда марта 2022 года) остается в рамках действующего базового сценария ЦБ, — отмечает эксперт.

Ольга Беленькая обращает внимание на то, что ставки денежного рынка и максимальные ставки банковских депозитов уже начали закладывать ключевую ставку выше 20%.

— ЦБ будет пытаться компенсировать новые факторы, отдаляющие траекторию инфляции от достижения таргета в 2025 году. Однако выбор столь жесткого варианта денежно-кредитной политики при уже замедляющемся росте экономики (даже аналитики ЦБ отмечают постепенное сокращение перегрева) увеличивает риски избыточного охлаждения экономики, от которого могут пострадать и спрос, и предложение, — констатирует она.

Доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари считает, что ключевая ставка достигла своего «потолка».

— На мой взгляд, ключевой ставке в последнее время уделяется слишком много внимания. В стране достаточно проблем и одной регулировкой ключевой ставки их не решить. Центробанк достиг своей цели, а ключевая ставка — своего предела. Люди уже перестали брать кредиты, потому что они недоступны. Индустрии, которые зависят от ключевой ставки, особенно строительная отрасль, начинают стонать. Дальнейшее ее повышение будет идти только во вред. Поэтому, считаю, что даже, если будет принято решение об увеличении ставки, она вырастет максимум на 1%. Хотя, это ничего не изменит. Ни математического, ни воспитательного смысла в этом уже нет, — уверен эксперт.

Собеседник редакции уточнил, что по расчетам аналитиков ВЭБ, повышение ставки на 1% в нынешних условиях снижает инфляцию на 0,15%, поэтому, чтобы достичь цели в 4%, нужно поднять ставку до 51%.

— Я бы сейчас больше внимания уделял курсу рубля. Идет девальвация и курс доллара растет (сегодня он около 97 рублей), — констатирует он.

Эдуард Коложвари считает, что высокий уровень ключевой ставки продержится не менее полугода.

— У меня нет четкой математической модели, но по моим подсчетам, снижение ставки можно ожидать через 2-3 квартала — к лету или осени 2025 года. Ориентируюсь на снижение ставки до 12%, — прогнозирует он.

Напомним, на предыдущем заседании 13 сентября 2024 года Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 процентных пунктов, с 18% до 19% годовых. В этом году впервые ключевая ставка была повышена в июле: сразу с 16% до 18%.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России к 14 октября составила 8,51%. (в сентябре показатель составлял 8,63, в конце августа — 9,05%, а в конце июля — 9,13%).

ЦБ отмечает рост цен по многим категориям товаров, в том числе выросли показатели устойчивого роста цен. Это так называемый базовый ИПЦ — индекс потребительских цен без учета бензина, фруктов и овощей, услуг связи, ЖКХ и пассажирского транспорта.

— Расширение внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг, — резюмирует ЦБ.

Ранее редакция сообщала, что в сентябре инфляцию в Новосибирске сдержала распродажа урожая аграриями. По итогам сентября годовая инфляция в регионе составила 8,35%.

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Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Экономика

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ключевая ставка инфляция


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