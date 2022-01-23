«Спецавтохозяйству» вернули заявление о банкротстве подрядчика

Арбитражный суд Новосибирской области вернул заявление МУП «Спецавтохозяйство» о признании банкротом ООО «Айсберг». Напомним «Спецавтохозяйство» обратилось в арбитражный суд 22 декабря. Сумма иска, предъявленная муниципальным предприятием к перевозчику, составляла 64,7 млн рублей. Речь идет о просроченной задолженности свыше трех месяцев. В этот же день с иском на 121,8 млн в суд вышло ООО «Спектр+». Решение суда по этому иску на сайте пока не размещено.

При этом в документах суда отмечается, что ООО «Спектр+» опубликовало сообщение о планах подать на банкротство 6 декабря на сайте ЕФРСБ, а в суд с соответствующим заявлением обратилось 22.12.2021, то есть по истечении пятнадцати календарных дней.

— Цель публикации — оповещение всех заинтересованных лиц о намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом — не достигнута. Следовательно, допущенное кредитором нарушение применительно к дате подачи заявления носит неустранимый характер, — уточняется в документах суда. — При наличии в деле заявления кредитора — ООО «Спектр+» о признании должника ООО «Айсберг» банкротом, заявление МУП «Спецавтохозяйство» не может быть принято к производству, поскольку оно подано с нарушением требований, предусмотренных ст. 42 Закона о банкротстве.

При этом суд уточняет, что возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения, и в случае признания аналогичных заявлений иных лиц необоснованными.

Напомним, в ноябре прошлого года «Спецавтохозяйство» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании банкротом ООО «Айсберг» (ул. Серебренниковская, 37, входит в ГК «Арктик Сити») — компании-субподрядчика, специализирующейся на вывозе бытовых отходов. Как следует из информации на сайте суда, цена вопроса — 7,2 млн рублей. В начале декабря муниципальное предприятие отказалось от иска в связи с тем, что задолженность перед ним была погашена. Однако, в конце декабря подало новый — на 64,7 млн рублей.

На минувшей неделе Новосибирское УФАС выдало предупреждение МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» из-за отказа в заключении договора. По версии Управления, муниципальное предприятие необоснованно уклонилось от заключения договора с ООО «Айсберг» на размещение отходов вида «Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная», не относящихся к твердым коммунальным отходам. В УФАС отметили, что предприятие в соответствии со своей лицензией имеет возможность размещать этот тип отходов.