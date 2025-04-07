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КРТ – реальный механизм, синхронизирующий строительство жилья и соцобъектов

  • 07/04/2025, 14:25
КРТ – реальный механизм, синхронизирующий строительство жилья и соцобъектов
На 2025 год в Новосибирске запланирована подготовка к комплексному развитию 12 территорий общей площадью 151,96 га с расселением более 800 индивидуальных жилых домов и 192 ветхих и аварийных многоквартирных домов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников акцентировал внимание на том, что комплексное развитие территорий (КРТ) позволяет избежать прежних проблем в жилищном строительстве. Ранее возникали случаи появления высотных зданий в непредназначенных для этого районах, без должной транспортной и социальной инфраструктуры. КРТ обеспечивает планирование городской застройки с учетом создания необходимых социальных объектов, дорог и инженерных сетей.

В настоящее время КРТ считается наиболее действенным способом для сбалансированного развития муниципалитетов. Минстрой Новосибирской области выделил приоритетные направления применения КРТ: переселение из аварийного жилья, реновация территорий центральной части городов, в том числе занятых объектами индивидуального жилищного строительства, для улучшения архитектуры и благоустройства, создание жилого фонда с полноценной инфраструктурой, а также налаживание взаимодействия между инвесторами и органами власти при реализации проектов КРТ для новых объектов.

В Новосибирской области для реализации КРТ выделено 33 участка общей площадью 764,27 гектара с градостроительным потенциалом в 5,9 млн кв. м. Площадь подлежащего расселению жилья составляет 154,69 тыс. кв. м. Уже расселено и снесено домов общей площадью 23,21 тыс. кв. м.

Власти Новосибирской области утвердили пять проектов комплексного развития территорий, охватывающих 566 гектаров и предусматривающих возведение 2,6 млн кв. м жилой площади. Реализацией этих проектов занимается региональный оператор.

Ключевыми проектами КРТ, курируемыми оператором, являются: жилая застройка микрорайона «Клюквенный» (улица Подневича) в Калининском районе Новосибирска и территория для инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск».

Для поддержки этих инициатив государство выделило субсидии: 7,11 млрд рублей на инженерную и транспортную инфраструктуру «Клюквенного» и 2,54 млрд рублей на инженерную инфраструктуру «СмартСити».

На 2025 год в Новосибирске запланирована подготовка к комплексному развитию 12 участков общей площадью 151,96 гектара, где предстоит расселить более 800 частных домов и 192 аварийных многоквартирных дома.

Застройщики проявляют интерес к КРТ по инициативе собственников, направленной на преобразование промзон и частного сектора в жилые районы. Мэрия Новосибирска одобрила девять таких проектов общей площадью 41,75 гектара с потенциалом 0,73 млн кв. м жилья. На рассмотрении находится ещё 31 предложение (более 69 гектаров, свыше 1,20 млн кв. м жилья).

Для возведения жилья в рамках КРТ, включая школы и детские сады, привлечено около 14,2 млрд рублей внебюджетных средств. Это позволит построить пять школ и 12 детских садов, создав 4 425 дополнительных мест в школах и 2 025 — в детских садах.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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