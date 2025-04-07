Руководитель новосибирского отделения СФР Терепа хочет вернуться в заксобрание

Александр Терепа, управляющий отделением Социального фонда России (СФР) по Новосибирской области, выразил желание вновь стать депутатом регионального законодательного собрания. Он подал заявку на участие в праймериз — электронном предварительном голосовании «Единой России» (ЕР), целью которого является отбор кандидатов от партии на предстоящие выборы.

Терепа был избран депутатом областного парламента в 2020 году по списку кандидатов от «Единой России». Однако в январе 2023 года он сложил свои полномочия в связи с назначением на должность управляющего отделением СФР. Кроме того, Александр Терепа является членом политического совета регионального отделения партии.

Прием заявок на участие в праймериз «Единой России» для выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области и городского совета Новосибирска продлится до 24 апреля. Выборы ожидаются в сентябре 2025 года.

Напомним, что Александр Терепа был избран в Заксобрание в 2020 году во главе территориальной группы №5 (Баганский район), возглавлял комитет по строительству и ЖКХ. Сдал мандат депутата в начале 2023 года после назначения на должность управляющего отделением Социального фонда России (СФР). Его мандат «унаследовал» гендиректор ЗАО Племзавод «Ирмень» Олег Бугаков.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Шимкив будет участвовать в праймериз единороссов в Новосибирске. В списке участников много действующих депутатов регионального парламента и горсовета, в том числе, ранее представлявших другие партии.