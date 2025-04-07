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Производитель спортивной одежды разбавит классику в магазинах Новосибирска

  • 07/04/2025, 14:00

Производитель спортивной одежды разбавит классику в магазинах Новосибирска
В сети магазинов lady & gentleman CITY появится спортивная одежда

Сеть мультибрендовых магазинов lady & gentleman CITY и российский производитель спортивной и casual одежды FORWARD объявили о коллаборации. В магазинах, где ранее была представлена одежда классического стиля западных брендов, будет продаваться спортивная одежда для интенсивных физических нагрузок и повседневного использования.

В пресс-службе магазинов lady & gentleman CITY подчеркнули, что FORWARD стал первым российским производителем спортивной одежды, представленным в сети. 

—  В условиях растущего спроса на российские бренды и здоровый образ жизни такое партнёрство открывает новые возможности для роста, —  отметил вице-президент компании «Трейд Менеджмент», управляющей сетью lady & gentleman CITY Игорь Григораш. 

Генеральный директор FORWARD Виталий Цыганков, также сообщил, что партнёрство с сетью — возможность расширить  аудиторию бренда.

Имиджмейкер Марина Брем-Язикова в комментарии Infopro54 отметила, что для покупателей такая коллаборация — это свежие решения для создания оригинального образа, допускающего смешение классического и спортивного стилей.

— Спортивный стиль никогда не потеряет своей актуальности. И он всегда будет востребован среди всех категорий покупателей. А в сочетании с классическим стилем он обретает совсем иную, более изящную, огранку. Такая коллаборация способна создать очень индивидуальные образы, которые становятся все более востребованными. Но здесь главное не переборщить и всегда придерживаться принципа гармонии, в формах, в цветах. У этих двух стилей очень тонкая грань совместимости и это нужно понимать и обязательно учитывать, — считает Марина Брем-Язикова. 

Эксперт уверена, что коллаборация не только разнообразит ассортимент федеральной сети, но и сузит временные рамки создания уникального образа для самих покупателей.

— Это очень удобно, когда в одном месте можно подобрать вещи из разных стилей, грамотно совместив их, — заключает она. 

Сеть магазинов Lady & Gentleman City создана в 1993 году. В 2019 году своим бенефициаром сеть называла генерального директора Геннадия Типпеля. Сейчас, по данным сервиса Контур Фокус, владельцем числится бизнесмен Александр Головин. Официальная торговая марка сети зарегистрирована 29 июля 2008 г. Исключительное право на LADY & GENTLEMAN CITY действует до 21 августа 2027 г. Правообладателем является Головин Александр Львович.

Компания FORWARD создана в 2003 году. Конечным владельцем, по данным сервиса Контур Фокус, называется Александр Пархоменко (100%). С 2020 года FORWARD является генеральным спонсором Паралимпийского комитета России.

По данным 2ГИС в Новосибирске работает 4 филиала lady&gentleman City. Сеть FORWARD в городе представлена также в 4 локациях. 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы предпочитают вещи сшитые местными производителями.

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : новый бренд


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