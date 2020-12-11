Круглый стол по трудоустройству лиц с инвалидностью прошел в Новосибирске

Участниками круглого стола стали представители министерства труда и социального развития, министерства образования Новосибирской области, РУМЦ НГТУ и вузов-партнеров Новосибирской области и Алтайского края, центров занятости населения и общественных организаций.

По словам начальника управления занятости населения министерства труда и социального развития НСО Лавровой О.Ю., на данный момент в Новосибирской области проживает 193 тыс. людей с инвалидностью, из которых 60 тыс. человек находятся в трудоспособном возрасте. Вопрос трудоустройства данной категории граждан стоит очень остро, в связи с чем, министерство труда и социального развития ориентировано на поиск новых форм, механизмов и инструментов содействия трудоустройству.

Стукачева Т.А., член правления Межрегиональной общественной организации «Социальное партнерство», рассказала о новом социальном проекте «Альтернативное трудоустройство: фриланс, самозанятость, удаленная работа», получившем поддержку Фонда президентских грантов. Проект подразумевает ряд мероприятий, по содействию трудовой занятости молодежи с инвалидностью, в том числе разработку онлайн-курса для молодых людей с инвалидностью, в ходе которого они смогут сформировать и проработать необходимые навыки и компетенции для трудовой занятости в условиях современного рынка труда. Было предложено в перспективе использовать данный курс как один из инструментов содействия трудоустройству.

По итогам встречи было подготовлено предложение о включение в общественные советы представителей вузов сети РУМЦ в качестве экспертов по вопросам получения инвалидами профессионального образования и содействия трудоустройству, создание на базе кол-центра РУМЦ НГТУ консультационного пункта для инвалидов молодого возраста по вопросам обучения и трудоустройства, а также включения представителей министерства труда и социального развития НСО в оргкомитет Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов с участием студентов с инвалидностью «Профессиональное завтра» в 2021 году.

Единогласно участники круглого стола отметили важность таких встреч в целях выстраивания межведомственного информационного взаимодействия.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ