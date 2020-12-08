В России продлили до 2022 года правила работы школ и детсадов при коронавирусе

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для школ и детских садов, введенных из-за пандемии коронавируса. Они останутся в силе до 1 января 2022 года. Постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Общие правила запрещают проводить массовые мероприятия с участием представителей разных классов, групп и отрядов, обязывают организации измерять детям температуру, а также изолировать тех, у кого есть признаки инфекционных заболеваний. Кроме этого, все помещения учреждения должны регулярно убирать, дезинфицировать и проветривать, обеззараживать воздух с помощью спецоборудования. Среди обязательных условий — наличие антисептиков при входе, в столовых и санузлах.

Школы обязаны составлять специальное расписание уроков и перемен, чтобы минимизировать контакты учащихся. К тому же за каждым классом, согласно правилам, закрепляется отдельный кабинет.

При проведении аттестаций школы должны обеспечить соблюдение социальной дистанции между учениками не менее 1,5 метров, рассаживая их в зигзагообразном порядке. При этом членам экзаменационной комиссии необходимо быть в масках и менять их минимум один раз в три часа.

В требованиях для детских садов указано, что группы должны быть изолированы друг от друга, а обрабатывать игрушки необходимо ежедневно.

Кроме школ и детсадов требования также распространяются на оздоровительные лагеря, учреждения дополнительного образования, игровые комнаты в торговых центрах и аэропортах и спортивные детские организации.

Фото: Gensa Gensa