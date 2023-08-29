Крупнейший логистический центр Wildberries за Уралом откроется в Новосибирске

В «Промышленно-логистическом парке» Новосибирской области стартовало строительство логистического центра Wildberries. Это будет крупнейший логистический комплекс компании в Сибири — более 150 тыс кв метров. Первую очередь проекта — 50 тыс квадратов — планируется ввести до конца 2023 года. Запуск объекта на полную мощность запланирован на четвертый квартал 2025 года.

— Склад станет первым собственным крупным логистическим объектом компании в СФО. Инвестиции в его возведение составят 9,2 млрд руб, — подчеркнула в ходе пресс-подхода основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

Министр экономического развития региона Лев Решетников пояснил, что запуск крупного склада позволит создать в регионе 7 500 новых рабочих мест, местным предпринимателям — расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе Wildberries, жителям региона – получать свои заказы еще быстрее.

— Создание логистических площадок Wildberries способствует развитию в регионе малого бизнеса и предпринимательства: их продажи увеличиваются более чем в три раза. Об этом свидетельствует статистика компании. Это достигается за счет сокращения логистического плеча, снижения операционных расходов местных продавцов и расширения их ассортимента на платформе, — подчеркнула Татьяна Бакальчук.

По данным пресс-службы правительства области, за календарный год, с июля 2022 г. на Wildberries зарегистрировались почти 2 700 новых продавцов из Новосибирской области, а их общее число превысило 15 000. Продажи представителей местного бизнеса через онлайн-платформу в январе – июле 2023 г. выросли на 98% год к году до 21,8 млрд руб. Наиболее существенно в этот период увеличивались доходы продавцов бижутерии (+297%), хозяйственных товаров (+240%), продукции для садоводства (+224%) и спортивной одежды (+174%).

Ранее редакция рассказывала о том, что в сентябре в Новосибирске откроется первая очередь торгово-логистического центра.