В сентябре в Новосибирске начнет работать транспортно-логистический центр

Первая очередь проекта транспортно-логистического центра «Сибирский», который строится на площадке «Промышленно-логистического парка», будет введена в эксплуатацию в сентябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Вторая очередь будет достроена в 2024 году, третья — в 2025. Общий объём инвестиций в проект — более 15 млрд рублей.

Реализация проекта стартовала в 2019 году, после подписания соглашения в рамках ПМЭФ между О «РЖД», правительством Новосибирской области, ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) и ООО «Новосибирский транспортный терминал» . Позже инвестор увеличил его проектную мощность — с 300 тыс. до 1 млн ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год после выхода на полную мощность, и площади — с 30 га до 338 га.

На территории терминала будет создана инфраструктура для обработки грузов: склады временного хранения, сортировка, таможенное оформление и фитосанитарный контроль.

— Терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой сможет одновременно обслуживать несколько полносоставных контейнерных поездов, — пояснил председатель совета директоров ООО «Новосибирский транспортный терминал» Александр Кахидзе. —Кроме того, мы планируем возобновить использование технологии перевозки контейнеров в полувагонах. Уже сегодня пришёл первый технологический поезд, перегрузился с полувагонов на фитинговые платформы и отправился в европейскую часть России. До конца года терминал сможет принимать до пяти контейнерных поездов в сутки, к 25-му года — 15 поездов ежесуточно.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что запуск терминала принципиально поменяет движение контейнерных грузов, полувагонов на огромной территории от Дальнего Востока до европейской части нашей страны, сократит сроки и стоимость доставки товаров в сибирский регион, расширит возможности для экспорта продукции новосибирских производителей.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирская железнодорожная логистика разворачивается на Восток.