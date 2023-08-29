Президент Путин наградил почетными званиями трех жителей Новосибирска

В Новосибирске прошло награждение трех жителей города госнаградами и почетными званиями по указу президента. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Главный научный сотрудник Института физиологии СО РАН Евгения Кузьмина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Актрисе театра «Глобус» Светлане Вишняковой присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». С 2012 года актриса работает в театре. Среди самых известных ее ролей – Офелия в спектакле «Сны Гамлета», Барбара Фордам в спектакле «Август: графство Осейдж». Сейчас сибирячка преподает актерское мастерство в НГТИ.

Старшему тренеру-преподавателю Спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту 76-летнему Виктору Киргинцеву присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Тренер воспитал много успешных и известных спортсменов: призера Олимпийских Игр Илью Черноусова, чемпиона мира среди юниоров Алексея Лушкина, чемпионку Универсиады, призерку чемпионатов страны Марину Черноусову, чемпиона зимней Универсиады Алексея Черноусова, а также Александра Голубева – участника Олимпийских Игр 1992 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Светлана Галкина получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации».