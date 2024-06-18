Крупнейший объект здравоохранения построят до конца года для жителей Чулыма по нацпроекту

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Чулыме строится крупнейший объект здравоохранения – поликлиническое отделение ГБУЗ «Чулымская ЦРБ».

По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, площадь здания почти пять тысяч кв.м., получать здесь медицинскую помощь смогут ежедневно 370 жителей района.

— На объекте работает надежный подрядчик – «Бердский строительный трест» – и у нас нет сомнений, что до конца года поликлиника будет достроена, — подчеркнул министр.

Поликлиника строится по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Ход строительства на контроле регионального минстроя.

Министр строительства Алексей Колмаков напомнил, что в этом году в строительной программе возведение медицинских объектов остается одним из ключевых направлений строительной программы на ближайшую трехлетку. Одновременно в работе находится порядка 110 объектов медицины, из которых порядка 30 планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Среди них такие крупные объекты, как детская поликлиника в Барабинске, поликлиника в Оби и Краснозерском, поликлиника и хирургический корпус в Колывани.