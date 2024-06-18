Экс-преподаватель одного из вузов Новосибирска обвиняется во взяточничестве

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего преподавателя одного из вузов города.
Его обвиняют в том, что он получил взятку в размере 15 тысяч рублей. Взятка была передана через посредника за то, что преподаватель внес в зачетную ведомость заведомо ложные сведения о сдаче студентом экзамена.
— Установленные в ходе расследования обстоятельства послужили основанием для расторжения с преподавателем трудового договора, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
Ранее редакция сообщала о том, что в суд направлено дело о взятке инспектору Ростехнадзора в Новосибирске.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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