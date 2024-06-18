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До 20% выросли цены на размещение туристов в регионах Сибири

  • 18/06/2024, 16:23
Автор: Юлия Данилова
До 20% выросли цены на размещение туристов в регионах Сибири
Загрузка отелей и гостиниц составляет от 85 до 100%.

Республика Алтай

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В Республике Алтай загрузка средств размещения на данный момент составляет 92%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года загрузка выросла более чем на 40% Глубина бронирования на следующие месяцы высокая ― сообщил на пресс-конференции министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев.

— Увеличенный спрос повлиял на стоимость проживания: рост составляет на 17-20%, — пояснил Эрчим Сарбашев. — Мы цены диктовать не можем, их регулирует спрос.

При этом, по его словам, выросшие цены на турпоток не влияют — гости едут в регион. В этом году республика планирует принять более 2 млн туристов.

— Для региона очень актуален вопрос создания новых средств размещения туристов. Планируем активно решать его в ближайшие 3-5 лет. Инвестпривлекательность региона растет. Например, курорт «Манжерок» планирует утроить количество инвестиций и средств размещения, — добавил министр.

Алтайский край

В Алтайском крае в ряде локаций загрузка средств размещения уже превышает 100%. Это Белокуриха, предгорья Алтая. Руководитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Казанцев отмечает, что сейчас гости бронируют отдых на август. Он ожидает, что высокий интерес туристов к региону сохранится до ноября.

— Цены на размещение в крае выросли на 5-7%. Наиболее стабильная ситуация в категории 5 звезд, — добавил Казанцев. —  На данный момент в регионе более 48 тысяч единовременных средств размещений, в том числе 20 тысяч — в круглогодичном формате.

Чиновник также отметил, что регион решает вопрос с увеличением емкости средств размещения. В этом году в крае начали работать 170 модульных гостиниц в новых форматах. В процессе реализации проекты емкостью около 3 тысяч номеров. Их сдача планируется с 2027 по 2029 годы.

Республика Бурятия

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В Республике Бурятии сегодня работают 502 коллективных средства размещения, 32 туроператора и 103 турагентства. Загрузка отелей в настоящий момент составляет 85-90%.

Что касается среднего чека на отдых, то, по словам заместителя министра туризма Республики Бурятии Баярмы Цыдыповой, он вырос с 7 до 10 тысяч рублей за сутки. Объем платных услуг, предоставляемых туристам, в 2023 году вырос на 17% к 2022 году ― до 4,3 млрд рублей. Большую лепту в это внесли услуги гостиниц и коллективных средств размещения.

— Приоритетный для региона вид туризма — экологический. У нас построены 36 экотроп общей протяженностью 230 км, — комментирует Баярма Цыдыпова.

В этом году в регионе ожидают рост турпотока по сравнению с 2023 годом. Пока динамика отличается на 15%.

Республика Хакасия

В прошлом году республика приняла 1,5 млн туристов. В этом году турпоток год к году вырос на 23%, загрузка гостиниц составляет почти 90%.

— Такой рост стал возможен благодаря активному продвижению региона на российском рынке. Кроме того, мы уделили особое внимание развитию инфраструктуры, повышению качества услуг, — поясняет заместитель министра экономического развития Республики Хакасии Ольга Кузьмина.

Что касается цен, то, по ее словам, в туротрасли региона средний чек не меняется уже 3 года.

— Мы четко мониторим цены. 4 звезды плюс питание, экскурсии на человека в сутки не превышает 7 тысяч рублей. Это наш осознанный курс, так как перелет в регион дорогой, и мы не можем себе позволить динамичное ценообразование, — подчеркнула Ольга Кузьмина.

Новосибирская область

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В Новосибирской области турпоток в первом квартале 2024 года вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по март регион посетили почти 380 тысяч туристов, более 220 тысяч туристов останавливались в отелях и гостиницах ― сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

По данным маркетинговых исследований, в среднем продолжительность поездки в Новосибирскую область составляет 2 дня, намечена тенденция на увеличение продолжительности пребывания до 6 суток. Наиболее длительные поездки совершают медицинские туристы с целью оздоровления в санаториях Новосибирской области — как правило, такая поездка длится дольше 10 дней. Большинство туристов приезжают из соседних регионов и Москвы.

Ранее редакция сообщала о том, что туристы, приезжающие в Новосибирск, готовы к экспериментам.

Фото freepik, создано с помощью нейросети Midjourney 6.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Хакасия Сибирь Новосибирск Бурятия Алтай

Теги : туризм отдых на Алтае отдых в Новосибирске


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