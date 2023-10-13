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Крупную партию гуманитарной помощи получили волонтёры и участники СВО от Новосибирской области

  • 13/10/2023, 13:15

Крупную партию гуманитарной помощи получили волонтёры и участники СВО от Новосибирской области
Материалы для плетения маскировочных сетей получили волонтёрские движения области, а бойцам на передовую направили мотоциклы повышенной проходимости и антитепловизионные накидки.

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на этой неделе в регионе собрано и передано несколько крупных партий гуманитарной помощи для нужд бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции. Материалы для плетения маскировочных сетей получили волонтёрские движения области, а бойцам на передовую направили мотоциклы повышенной проходимости и антитепловизионные накидки.

Во время рабочих визитов в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области к Андрею Травникову обратился ряд волонтерских организаций, в том числе «ZOV Журавки 54» Чистоозерного района по вопросу оказания поддержки в изготовлении маскировочных сетей. Региональным министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства при участии министерства региональной политики и общественной организацией Ассоциация «Интеграция» оперативно закуплены необходимые материалы: шнуры различных видов, ткани оксфорд и спандбонд, нитки, основа для плетения – сетевая дель. Общий объем приобретенных материалов составил более 6 тонн на сумму порядка 4 млн руб.

Первую партию материалов 12 октября получили представители Тогучинского и Колыванского районов, общественная организация г. Бердска «Армия Добра», «ZOV Журавки 54» Чистоозерного района, общественная организация Новосибирска «СвоихНеБросаем» и общественная организация ТОС «Ельцовский» Заельцовского района г. Новосибирска. В течении ближайшего времени 14 районов и 2 городских округа также получат все необходимые материалы.

«Обеспечение воинских подразделений на территории СВО всем необходимым остается приоритетной задачей Правительства региона. Губернатор Андрей Травников лично поддерживает множество инициатив жителей региона, общественных, волонтерских организаций по оказанию помощи военнослужащим. Вчера мы передали волонтерам более 6 тонн материалов для изготовления маскировочных сетей, которые необходимы военнослужащим в зоне СВО. Сегодня отправляем непосредственно бойцам мотоциклы высокой проходимости и антитепловизионные накидки», – рассказал заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин.

По заявке 41-й общевойсковой армии минпромторгом региона совместно с ООО «Росэкспресс» проведена закупка 30 мотоциклов высокой проходимости для воинских подразделений в зоне СВО. Данная модель мотоциклов обладает высокой проходимостью и маневренностью, позволяет мобильным отрядам выполнять разведывательные мероприятия и совершать оперативное передвижение непосредственно на линии соприкосновения.

Помимо обеспечения воинских подразделений техникой, минпромторгом совместно с предпринимателями региона выполнена задача по изготовлению крупной партии антитепловизионных накидок. По итогам рассмотрения экспертно-технического Совета при минпромторге региона, представленное изделие компании ООО «Первая Русская Фабрика» антитепловизионная накидка «ПОБЕДА» прошла программу испытаний, разработанную военными экспертами НВВКУ, и получила высокие оценки. В десятидневный срок была изготовлена партия объёмом 300 единиц.

Фото с сайта правительства НСО

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : спецоперация правительство НСО власть Андрей Травников


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