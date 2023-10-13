Мэр Новосибирска назвал сроки окончания работ в Первомайском сквере

Благоустройство Первомайского сквера в Новосибирске должно быть завершено до конца октября. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть во время еженедельной встречи с журналистами в пятницу, 13 октября.

— В контракте окончание работ предусмотрено концом октября. Но мы поставили задачу, чтобы основные работы были завершены к 15 октября, исходя из погодных условий. Сейчас похолодание, погода пока стоит сухая, поэтому у подрядчика есть еще несколько дней, чтобы завершить работы, — уточнил глава города.

Он добавил, что надеется на то, что подрядчик выполнит обязательства контракта в срок.

Напомним, 2 октября, мэрия частично открыла проход по дорожке от ул. Советская к Красному проспекту. Однако, на следующий день, 3 октября, сквер был снова закрыт.

Первый аукцион по выбору подрядчика для ремонта Первомайского сквера был объявлен в Новосибирске в апреле 2023 года. В итоге аукцион прошел только с третьей попытки. За это время в сквере была убраны скульптуры, разобрана старая тротуарная плитка, закрыты кафе.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о ходе работ в парке «Каменка». Там также пришлось менять субподрядную организацию и вносить корректировки в проектные решения. Напомним, проект реализуется по федеральному проекту. Выполнение первого этапа благоустройства оценивается почти в 300 млн рублей. Начало выполнения работ — 25 апреля 2022 года, завершение — 15 октября 2023 года.