Строительство дома для детей-сирот отстает от графика под Новосибирском

Выявлено отставание от графика в строительстве многоквартирного дома для детей-сирот в Черепаново по ул. Чернышевского. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

― Строительство дома осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным в мае 2023 г. между администрацией Черепановского района и ООО «Строй Гарант», ― говорится в сообщении.

При проверке объекта было обнаружено, что промежуточные сроки выполнения этапов работ нарушены.

Поэтому прокуратура внесла подрядчику представление. Ход строительства находится на контроле у правоохранителей.

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