Президент России поддержал решение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Сегодня в ходе рабочей встречи Владимира Путина с главой Новосибирской области был поднят вопрос о выдвижении Андрея Травникова на второй срок. Президент поддержал это решение, пожелав губернатору удачи. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

— В целом и вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано, — отметил Владимир Путин. — Считаю, что вполне удовлетворительно всё происходит. Я желаю вам успехов, удачи. Надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области.

В ходе доклада президенту Андрей Травников сообщил, что в 2023 году ситуация в экономике области по-прежнему стабильна. Отрасли, которые набрали в прошлом году хорошие темпы, продолжают прирастать.

— Отмечу, что по-прежнему у нас снижаются объемы добычи полезных ископаемых — о причинах я вам рассказывал в январе. Но такая важнейшая часть промышленности, как обрабатывающее производство, продолжает прирастать, и рост по итогам первого квартала превысил пять процентов. Я думаю, такая тенденция по году продолжится, —подчеркнул губернатор.

Кроме того, Андрей Травников рассказал президенту об успешном опыте внедрения в регионе реабилитационного сертификата для участников СВО. Опыт Новосибирской области учли при разработке федерального стандарта мер поддержки участников СВО и их семей.

Напомним, Андрей Травников возглавил Новосибирскую область в октябре 2017 года: указом президента был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. В сентябре 2018 победил на досрочных выборах губернатора. За него проголосовали 64,59% избирателей. Длительное время Травников хранил интригу и не давал конкретного ответа на вопрос будет ли выдвигаться на второй срок

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре в единый день голосования.

Ранее редакция сообщала, что с кандидатом на пост губернатора Новосибирской области определились коммунисты.