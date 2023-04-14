Годовщину Дня Победы Новосибирск отметит парадом и салютом

Годовщина Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в Новосибирске со всеми традиционными праздничными мероприятиями – парадом военной техники, акцией «Бессмертный полк», торжественным возложением цветов у Монумента Славы. Такими предварительными планами праздничного дня поделился глава города Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Будем торжественно отмечать, — сообщает градоначальник. —Будет парад. Назначены дни и время для тренировок (5 и 7 мая). Пройдёт боевая техника. Планируем полёт авиационной группы. Кроме того, сегодня мы работаем с патриотическими организациями-любителями, которые хотят поучаствовать своей ретро-техникой. Будет бессмертный полк, национальная торжественная часть, которая будет проходить по пл.Ленина, это традиция, особенность Новосибирска. Будут пронесены знамёна сибирских дивизий, соединений, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это — тоже традиция, которую мы внесли с недавних пор в Новосибирске. Состоятся торжественные возложения к вечному огню и митинг.

Праздничным вечером, по словам главы города, новосибирцы смогут наблюдать салют.

— Вечером, безусловно, будет салют, потому что салют назначается приказом министра обороны, — говорит Анатолий Локоть. — Это — не наше решение. Министр отдаёт приказ своим воинским частям для проведения салюта. Новосибирск всегда входил в число городов, где проводился салют.

Напомним, что в последнее время в Новосибирске и Новосибирской области формат государственных праздников приходилось значительно урезать. Вначале это было связано с пандемийными ограничениями. Затем, как показала история с празднованием Нового года, несмотря на то, что Новосибирск получил статус «Новогодняя столица России», «праздничную» часть городского бюджета пришлось перераспределить в поддержку участвующих в спецоперации военнослужащих и их родственников.

Ранее редакция сообщала, как в праздничных мероприятиях 9 мая может поучаствовать новосибирский бизнес.