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Годовщину Дня Победы Новосибирск отметит парадом и салютом

  • 14/04/2023, 12:03
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парад Победы в Новосибирске
Ранее в силу объективных причин праздники приходилось проводить скромнее.

Годовщина Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в Новосибирске со всеми традиционными праздничными мероприятиями – парадом военной техники, акцией «Бессмертный полк», торжественным возложением цветов у Монумента Славы. Такими предварительными планами праздничного дня поделился глава города Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции.

Будем торжественно отмечать, сообщает градоначальник. Будет парад. Назначены дни и время для тренировок (5 и 7 мая). Пройдёт боевая техника. Планируем полёт авиационной группы. Кроме того, сегодня мы работаем с патриотическими организациями-любителями, которые хотят поучаствовать своей ретро-техникой. Будет бессмертный полк, национальная торжественная часть, которая будет проходить по пл.Ленина, это традиция, особенность Новосибирска. Будут пронесены знамёна сибирских дивизий, соединений, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это тоже традиция, которую мы внесли с недавних пор в Новосибирске. Состоятся торжественные возложения к вечному огню и митинг.

Праздничным вечером, по словам главы города, новосибирцы смогут наблюдать салют.

Вечером, безусловно, будет салют, потому что салют назначается приказом министра обороны, говорит Анатолий Локоть. Это не наше решение. Министр отдаёт приказ своим воинским частям для проведения салюта. Новосибирск всегда входил в число городов, где проводился салют.

Напомним, что в последнее время в Новосибирске и Новосибирской области формат государственных праздников приходилось значительно урезать. Вначале это было связано с пандемийными ограничениями. Затем, как показала история с празднованием Нового года, несмотря на то, что Новосибирск получил статус «Новогодняя столица России», «праздничную» часть городского бюджета пришлось перераспределить в поддержку участвующих в спецоперации военнослужащих и их родственников.

 

Ранее редакция сообщала, как в праздничных мероприятиях 9 мая может поучаствовать новосибирский бизнес.

Фото из архива редакции

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Рубрики : Общество Власть Культура Город

Регионы: Новосибирск

Теги : парад Победы День Победы бессмертный полк


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