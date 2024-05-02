Крупный пожар на складах «Химметалла» ликвидируют в Новосибирске

На улице Станционной, 60/1, корпус 86, произошло возгорание в производственном здании. Судя по карте 2ГИС, это четырехэтажное здание. В нем расположены подразделения 29 компаний, в том числе «Химметалл», Kerama Marazzi, «Феррум», служба доставки «Бердовская Таёжная».

По информации МЧС по Новосибирской области, когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, они обнаружили, что горит складское помещение на площади 4000 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 50 человек и 16 единиц техники.

Напомним, что на предыдущей неделе в столице Сибири случилось в три раза больше пожаров (129), чем неделей ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что несколько частных домов сгорело в Новосибирской области.