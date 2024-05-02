Пенсионеры и льготники смогут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии

С 1 июля некоторые категории граждан освобождаются от комиссии при оплате услуг ЖКХ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Банкам запрещено будет взимать деньги за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней при несвоевременной или неполной оплате.

— Жилищно-коммунальные платежи являются неотъемлемой частью ежемесячных расходов граждан и являются платежами обязательными: порядок внесения платы, основания и структура платы установлены в Жилищном кодексе Российской Федерации. Для многих сумма взимаемой комиссии является значимой и представляется несправедливой, поскольку человек стремится соблюдать платежную дисциплину, — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркнули, что отмена комиссий поможет снизить финансовую нагрузку населения.

В перечень нуждающихся в социальной поддержке россиян, на которых распространяется действие данного закона, вошли:

многодетные родители;

пенсионеры;

инвалиды;

ветераны боевых действий;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Напомним, в Новосибирске во втором полугодии 2024 года тарифы увеличатся: на холодное водоснабжение — 9,50%, горячее водоснабжение — на 13,91%, водоотведение — на 9,50%, отопление — на 13,91%, электроснабжение — на 8,93%, газоснабжение — на 9,50%, обращение с твердыми коммунальными отходами — на 9,50%. В среднем повышение составит 12.7%.

По данным департамента по тарифам региона, самая высокая индексация тарифов произойдет в Новосибирске, Оби, Куйбышеве, которые перешли в ценовую зону теплоснабжения, а также в муниципалитетах, где тариф был экономически ниже обоснованного.

Ранее редакция сообщала, что на 24% вырос тариф за капремонт в Новосибирской области.