Несколько частных домов сгорело в Новосибирской области

В селе Старый Порос в Новосибирской области почти полностью выгорела улица Нижняя.

По словам очевидца, пожар произошёл из-за ветра, замыкания проводов и возгорания травы.

Паблик «Инцидент Новосибирск» сообщает, что сгорело несколько дач и 5 жилых домов.

Также в СНТ «Ивушка» сгорело два дома.

— Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении «АСТ-54».

Новосибирцы начали активно обсуждать произошедшее.

— Ставлю на то что причина — пал травы. — Какому пришло в голову поджечь траву в такую погоду? — Сил пострадавшим.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский алкоголик прописал в своем доме 37 мигрантов.