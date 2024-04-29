Несколько частных домов сгорело в Новосибирской области

В селе Старый Порос в Новосибирской области почти полностью выгорела улица Нижняя.
По словам очевидца, пожар произошёл из-за ветра, замыкания проводов и возгорания травы.
Паблик «Инцидент Новосибирск» сообщает, что сгорело несколько дач и 5 жилых домов.
Также в СНТ «Ивушка» сгорело два дома.
— Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении «АСТ-54».
Новосибирцы начали активно обсуждать произошедшее.
— Ставлю на то что причина — пал травы.
— Какому пришло в голову поджечь траву в такую погоду?
— Сил пострадавшим.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский алкоголик прописал в своем доме 37 мигрантов.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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