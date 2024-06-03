Крупный пожар на складе ГСМ тушат в Кировском районе Новосибирска

В Новосибирске вспыхнул пожар на складе с горюче-смазочными материалами. ЧП произошло в Кировском районе города утром 3 июня. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10.19.

Столбы черного дыма видно даже с правого берега города.

По информации МЧС, на тушение огненной стихии брошена усиленная группировка пожарных.

— По прибытии из здания склада идет густой черный дым, произошло обрушение конструкций, здание полностью в огне. Ранг пожара 3. По уточненной информации на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте развернут штаб пожаротушения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Запрошены дополнительные силы на борьбу с огнем. Принято решение о перекрытии улицы Оловозаводская.

Информация о пострадавших в экстренные службы пока не поступала.