Крупный пожар на складе ГСМ тушат в Кировском районе Новосибирска

В Новосибирске вспыхнул пожар на складе с горюче-смазочными материалами. ЧП произошло в Кировском районе города утром 3 июня. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10.19.
Столбы черного дыма видно даже с правого берега города.
По информации МЧС, на тушение огненной стихии брошена усиленная группировка пожарных.
— По прибытии из здания склада идет густой черный дым, произошло обрушение конструкций, здание полностью в огне. Ранг пожара 3. По уточненной информации на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте развернут штаб пожаротушения, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Запрошены дополнительные силы на борьбу с огнем. Принято решение о перекрытии улицы Оловозаводская.
Информация о пострадавших в экстренные службы пока не поступала.
Источник фото, видео: Телеграм-канал «АСТ-54»
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