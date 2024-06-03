Оправдательный приговор Сергею Канунникову оспаривает прокуратура в Новосибирске

Новосибирская прокуратура оспаривает оправдательный приговор экс-главе Центрального округа Сергею Канунникову. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник в областной прокуратуре. Областной суд рассмотрит представление ведомства 10 июня. Прокуратура настаивает на возвращении дела в районный суд для нового разбирательства.

Напомним, обвинение считает, что Канунников в течение 5 лет знал о том, что стела, установленная в честь победы в Великой Отечественной войне на Красном проспекте Новосибирска, была бесхозной. При этом он не принял меры по включению объекта в список муниципального имущества, что не позволило обеспечить его эксплуатацию и поддержание в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В результате стела была демонтирована. Сергей Канунников вину не признал ни на следствии, ни в суде, поясняла пресс-служба Судебного департамента Новосибирской области.

Прокуратура требовала назначить главе администрации Центрального округа штраф в размере зарплаты за 12 месяцев — 2,58 млн рублей. Подсудимый и его защитник просили оправдать Канунникова в связи с отсутствия в его действиях состава преступления. В итоге в апреле суд признал Сергея Канунникова невиновным. Пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области также сообщала, что Канунников может обратиться в суд с требованием возместить имущественный и моральный вред.

Дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

В январе 2024 года появилась информация о том, что Сергей Канунников уходит с должности главы Центрального округа. Как пояснял сам чиновник, он решил выйти на пенсию по возрасту. Канунников покинул пост в середине мая. Его приемник пока не назначен.

Ранее редакция сообщала о том, что с 5 июня из мэрии уходит Виталий Витухин.