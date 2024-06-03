Директор школы под Новосибирском лишилась должности из-за утраты доверия

После проверки прокуратуры без работы осталась директор школы в Ордынском районе. Руководителя уволили из-за утраты доверия.
В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что директор трудоустроила к себе на работу родственников без квалификации и прохождения психиатра.
― На основании приказов директора ее близкие родственники, которые находились в непосредственном подчинении, неоднократно премировались, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Также было установлено, что руководитель школы предоставлял недостоверные сведения о доходах, счетах в банках, имуществе своих и супруга. Этот обман стоил директору должности.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура направила в суд дело о падении башенного крана в Октябрьском районе Новосибирска.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области
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