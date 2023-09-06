Крупный пожар в Калининском районе Новосибирска потушен

В 18:47 пожарные объявили о ликвидации открытого горения в пятиэтажке на 2-ом переулке Краснодонском в Новосибирске. На происшествие от МЧС России реагировали 45 человек и 14 единиц техники, в том числе высотной. Ликвидация пожара проходила под руководством первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Евгения Лебедева, сообщила пресс-служба МЧС региона. С места возгорания эвакуировано 30 человек.

— На тушение были поданы пожарные стволы из подъезда через чердачные люки. В это время снаружи пожарные разбирали кровлю и тушили через «слуховые» окна. Произошло частичное обрушение кровли. На локализацию огня потребовалось чуть больше часа. Еще через 26 минут открытое горение было ликвидировано, — пояснили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Как сообщили в областной прокуратуре, на место происшествия выехал и.о. прокурора Калининского района для координации действий правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.