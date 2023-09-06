Министр РФ Николай Шульгинов оценил готовность ТЭЦ-3 Новосибирска к модернизации

В ходе рабочего визита в Новосибирск министр энергетики РФ Николай Шульгинов решил посмотреть, как работает станция, которая готовится к масштабной модернизации по федеральной программе ДПМ-2. Он подчеркнул важность обновления теплоэлектростанции, расположенной близко к центру города.
Напомним, ТЭЦ-3 (ООО «Сибирская генерирующая компания») прошла отбор по федеральной программе ДПМ-2 (договор поставки мощности). С 2024 по 2027 годы на станции пройдет обновление сопоставимое по масштабам со строительством теплоэлектростанций в советский период — с инвестициями объемом свыше 12 млрд рублей:
Кроме того, в Новосибирске министр провёл заседание правительственной комиссии по вопросам подготовки электроэнергетики и ЖКХ СФО к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов.
— Подготовка к зиме по округу ведётся в плановом режиме, — констатировал министр.— Важно не сбавлять темпы и завершить в сроки все ремонтные работы, которые есть в планах к подготовке к зиме. Сибирские энергетики никогда не подводили. Особенно в Новосибирске можно отметить более активную работу по всем направлениям, видим настрой на готовность к обозначенному сроку сетей, генерации и всего ТЭК к предстоящему отопительному сезону.
Фото пресс-службы СГК
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