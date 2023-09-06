Министр РФ Николай Шульгинов оценил готовность ТЭЦ-3 Новосибирска к модернизации

В ходе рабочего визита в Новосибирск министр энергетики РФ Николай Шульгинов решил посмотреть, как работает станция, которая готовится к масштабной модернизации по федеральной программе ДПМ-2. Он подчеркнул важность обновления теплоэлектростанции, расположенной близко к центру города.

Напомним, ТЭЦ-3 (ООО «Сибирская генерирующая компания») прошла отбор по федеральной программе ДПМ-2 (договор поставки мощности). С 2024 по 2027 годы на станции пройдет обновление сопоставимое по масштабам со строительством теплоэлектростанций в советский период — с инвестициями объемом свыше 12 млрд рублей:

На ТЭЦ-3 заменят два турбогенератора.

В котельном цехе планируется смонтировать новый котел и заменить старый.

Для трех котлов построят новые электрофильтры.

В котельном цехе проектом предусмотрен монтаж нового котла и замена старого; строительство новых электрофильтров.

Кроме того, в Новосибирске министр провёл заседание правительственной комиссии по вопросам подготовки электроэнергетики и ЖКХ СФО к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов.