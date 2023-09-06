В Новосибирске ликвидируют крупное возгорание в Калининском районе

Новосибирские пожарные ликвидируют крупное возгорание в жилом доме в Калининском районе на улице 2-ой переулок Краснодонский. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

— Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место уже через шесть минут (звонок был в 17:11), — отмечается в сообщении.

Эвакуировано 30 жильцов. По оперативной информации, пострадавших нет.

На месте работает 36 пожарных, 11 единиц техники. Предварительная площадь горения 500 квадратных метров. На месте развернут штаб пожаротушения.

К месту для оцепления и перекрытия дороги следуют экипажи ГИБДД.

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