Ксения Антонова стала начальником департамента культуры в Новосибирске

Заместителем мэра и начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска назначена Ксения Антонова.
Чиновница родилась в Кемеровской области, окончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция» и до 2016 года работала в коммерческих структурах.
― С 2016 по 2023 год являлась помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В этой должности занималась организационными и юридическими вопросами: обращениями и личными приёмами граждан, организацией работы депутата на территории избирательного округа, вопросами взаимодействия с органами законодательной, исполнительной власти всех уровней, общественными институтами и организациями. С 2023 года в должности советника заместителя губернатора Новосибирской области руководила аппаратом заместителя губернатора, ― говорится на сайте мэрии.
С 6 мая 2024 года мэр назначил Ксению начальником департамента организационно-контрольной работы.
С 5 июля Антонова приступила к исполнению обязанностей начальника департамента культуры.
― Ксения Андреевна, работая со мной в Государственной Думе и в правительстве Новосибирской области, глубоко занималась темой молодёжной политики, вопросами спорта. Хорошо знает особенности той сферы, которой ей сейчас предстоит заниматься. Она умеет контролировать управленческие процессы, добиваться исполнения поставленных задач, разбирается в управлении персоналом и юридических вопросах. Ксения Андреевна – член моей команды. Уверен, её навыки и компетенции позволят усилить работу департамента, ―прокомментировал назначение мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Источник фото: с сайта мэрии города Новосибирска.
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