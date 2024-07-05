Ксения Антонова стала начальником департамента культуры в Новосибирске

Заместителем мэра и начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска назначена Ксения Антонова.

Чиновница родилась в Кемеровской области, окончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция» и до 2016 года работала в коммерческих структурах.

― С 2016 по 2023 год являлась помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В этой должности занималась организационными и юридическими вопросами: обращениями и личными приёмами граждан, организацией работы депутата на территории избирательного округа, вопросами взаимодействия с органами законодательной, исполнительной власти всех уровней, общественными институтами и организациями. С 2023 года в должности советника заместителя губернатора Новосибирской области руководила аппаратом заместителя губернатора, ― говорится на сайте мэрии.

С 6 мая 2024 года мэр назначил Ксению начальником департамента организационно-контрольной работы.

С 5 июля Антонова приступила к исполнению обязанностей начальника департамента культуры.