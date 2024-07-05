Площадки для обучения водителей категории D создадут в Новосибирской области

В Новосибирской области предложили создать площадки для подготовки водителей, которые будут управлять школьными автобусами и общественным транспортом.
Как рассказали на заседании профильной рабочей группы Заксобрания региона, это связано с нехваткой водителей категории C и D.
По словам главы транспортного комитета Валерия Ильенко, ситуация осложнена еще и низкой зарплатой.
Также существует проблема в том, что многие мужчины не хотят учиться.
На заседании напомнили, что водителей категории D готовят в нескольких районах области. Например, в Карасукском и Сузунском. В прошлом году таких специалистов выпустилось только 50.
Депутаты выступили с инициативой переоборудовать автодромы в Маслянино, Тогучине и Татарске, улучшить инфраструктуру для обучения водителей в Куйбышеве. Также они предложили рассмотреть возможность проведения экзамена на территории, где проходит обучение.
Ранее редакция сообщала о том, что центр космических исследований запустят в этом году в Новосибирске.
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