Площадки для обучения водителей категории D создадут в Новосибирской области

В Новосибирской области предложили создать площадки для подготовки водителей, которые будут управлять школьными автобусами и общественным транспортом.

Как рассказали на заседании профильной рабочей группы Заксобрания региона, это связано с нехваткой водителей категории C и D.

По словам главы транспортного комитета Валерия Ильенко, ситуация осложнена еще и низкой зарплатой.

Также существует проблема в том, что многие мужчины не хотят учиться.

На заседании напомнили, что водителей категории D готовят в нескольких районах области. Например, в Карасукском и Сузунском. В прошлом году таких специалистов выпустилось только 50.

Депутаты выступили с инициативой переоборудовать автодромы в Маслянино, Тогучине и Татарске, улучшить инфраструктуру для обучения водителей в Куйбышеве. Также они предложили рассмотреть возможность проведения экзамена на территории, где проходит обучение.

Ранее редакция сообщала о том, что центр космических исследований запустят в этом году в Новосибирске.