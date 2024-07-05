Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигранта в адрес жителей Новосибирска

Историей с угрозами иностранного специалиста в адрес жительниц Новосибирска заинтересовался глава Центрального аппарата СК России Александр Бастрыкин.

— В СМИ сообщается, что жители Новосибирска выражают недовольство открытием в Хилокском микрорайоне заведения общественного питания, в связи с чем получают угрозы со стороны выходцев из Средней Азии. Также сообщается об иных противоправных действиях приезжих. При этом обращения жителей в правоохранительные органы и органы местной власти результатов не дали. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СК по Новосибирской области возбудить уголовное дело и представить доклад, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Стычка между выходцем из Средней Азии и тремя женщинами произошла в Хилокском районе Новосибирска вечером 2 июля. К стоящим возле жилого дома сибирячкам подъехал на автомобиле иностранец и стал предъявлять претензии по поводу жалоб на кафе «Кишлак».

— Он с агрессией поинтересовался, кто из нас пишет жалобы на «кафэ». Мы опомнится не успели, как в наш адрес полились угрозы. Особенно стало страшно, когда он вышел из машины, и я заметила на нем кобуру с пистолетом. Он неоднократно сказал, что он гражданин России, участник СВО, никого не боится и ему ничего не будет, — рассказала одна из участниц конфликта.

После прозвучавших угроз женщина достала мобильный телефон, сняла на видео «участника СВО» и отправила своему мужу, который на данный момент находится в зоне Спецоперации.

Мужчина успокоил жену, пояснив, что нашивки у мигранта не имеют отношения к российской символике.

Позже видео опубликовали в группе микрорайона в ВКонтакте, где подписчики узнали в фальшивом военном жителя Акатуйского микрорайона.

— Он в моем подъезде на Уса живет, вечно пьяный и вечно в форме этой ходит, на лифте катается, музыку слушает. — В 4-м доме на Уса несколько раз его видел. — Гражданин России с флагом «вверх ногами», оборзели совсем! — Хорошо, что выложили фото, где четко видно глаза этого у*****.

Ранее редакция сообщала о том, что после многочисленных жалоб новосибирцев в Хилокском микрорайоне закрыли кафе «Кишлак», где работали мигранты-нелегалы. С проверкой в заведение общепита нагрянули силовики, сотрудники налоговой, Росгвардии и Роспотребнадзора. По результатам рейда было возбуждено три дела за нарушение иностранцем въезда в РФ, незаконное осуществление мигрантами трудовой деятельности, а также уклонение от постановки на воинский учет. Трем иностранцам сразу же выдали повестки.